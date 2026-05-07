У Чорнобильській зоні вирощували кукурудзу і соняшник на продаж: викрито схему

Підприємці та колишні посадовці підозрюються у незаконному використанні понад 190 гектарів земель Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під аграрну діяльність

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, йдеться про колишнього директора та власника приватного підприємства, а також ексголів двох сільських рад Поліського району Київської області. Вони, за версією правоохоронців, шахрайським шляхом заволоділи правом постійного користування земельними ділянками у зоні відчуження.

Слідство встановило, що схему реалізували на підставі фіктивного рішення районної ради. Надалі ділянки незаконно перевели у комунальну власність, а право користування передали приватному підприємству.

Упродовж 2020-2025 років ці землі використовувалися як сільськогосподарські угіддя – там вирощували зернові культури, попри радіаційний статус території.

Підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та використання підроблених документів. Прокурори також подали клопотання про тримання їх під вартою.

Крім того, до суду подано позов про повернення земель у державну власність. Суд уже відкрив провадження у справі.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду справу щодо незаконного використання земель Чорнобильської зони для отримання прибутку. Лише за один рік державі завдано понад 4,9 млн грн збитків.