Як встановити факт перебування на утриманні: роз'яснення юристки

Фахівці громадської організації розповіли, у яких випадках встановлюється факт утримання та як його довести в суді, якщо відсутні документи

Такий факт встановлюється у випадках, коли людина отримувала від іншої особи повне матеріальне забезпечення, яке було її основним і постійним джерелом існування.

За словами, юристка Кам'янець-Подільського районного осередку ГО "Захист Держави" Марини Глезової, це може бути необхідно для:

призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

оформлення спадщини;

отримання одноразової грошової допомоги (зокрема для родин військовослужбовців).

Як зазначається, у випадку відсутності документів або неможливості їх отримати, питання вирішується у судовому порядку відповідно до ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України.

Зокрема:

справа розглядається в окремому провадженні за умови відсутності спору про право;

якщо є заперечення з боку інших осіб (наприклад, спадкоємців), справа розглядається в порядку позовного провадження;

для підтвердження факту утримання необхідно надати докази: довідки, квитанції, свідчення сусідів та інші документи, що підтверджують спільне проживання та фінансову підтримку.

За результатами консультації Марина Глезова надала алгоритм дій і рекомендації щодо збору доказів для звернення до суду або відповідних органів.

Команда ГО "Захист Держави" наголошує: навіть складні юридичні питання мають рішення, якщо діяти вчасно та правильно.

