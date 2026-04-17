Росіяни вербують через онлайн-ігри: у поліції попередили батьків - де варто наглядати за дітьми

Фото з відкритих джерел

Російські куратори стали використовувати популярні платформи для вербування неповнолітніх. Зокрема, це Roblox, Arma 3, Discord або спеціальні мобільні застосунки

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці пояснили, як працює схема росіян. Незнайомець в ігровому чаті входить у довіру до дитини, потім розпочинає приватне спілкування, запрошує приєднатися до Telegram-бота онлайн-гри нібито для отримання подарунку. Проте разом із "призом" дитині дають завдання: вчинити теракт або диверсію. Після цього надходять інструкції, які супроводжуються погрозами та шантажем.

Квест та перевірка

Інколи росіяни створюють ігри-геолокації, де дитина має пройти маршрут і фотографувати певні об’єкти для переходу на "новий рівень". Об'єктами агенти РФ відмічають (інфраструктуру, військову техніку тощо).

Також росіяни під виглядом розваг просять дітей нанести графіті, розклеїти листівки або залишити "посилку" у визначеному місці.

"Батьки, поговоріть із дітьми, поцікавтеся, як вони проводять час і з ким спілкуються в соцмережах. Поясніть ризики", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше росіяни намагались завербувати для підпалів авто учня 8-го класу в Луцьку. Хлопчик не погодився та одразу звернувся до поліції.