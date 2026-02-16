18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
16 февраля 2026, 13:31

Миллионы на некачественные костюмы: в Хмельницкой области руководство подразделения ГСЧС получило подозрения

16 февраля 2026, 13:31
Фото: Прокуратура Украины
На Хмельнитчине 1730 комплектов защитного снаряжения для ГСЧС более чем на 14 млн грн оказались непригодными для использования из-за несоответствия техническим требованиям и стандартам

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Подозрение в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) сообщено начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения и его заместителю.

По данным следствия, в 2022 году чиновники организовали формальный механизм прикрытия при закупке средств радиационной, химической и биологической защиты (костюмы, рукавицы, сапоги и транспортные чемоданы).

Закупленное снаряжение не соответствовало сертификатам соответствия и протоколам испытаний, поэтому осталось неиспользованным на складах.

"Эти комплекты ни разу не использовались и остались ненужным приобретением. Это не только растрата бюджетных средств, но и вопрос безопасности личного состава при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", – отметил руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от должностей.

Как известно, в 2022 году аналогичная схема с некачественным снаряжением была разоблачена в Винницкой области, где чиновники и поставщики из Львова завысили стоимость комплектов почти вдвое. Также Черновицкая прокуратура разоблачила коррупцию при закупке служебного жилья для спасателей ГСЧС.

Напомним, 5 лет за решеткой проведет командир ГНСУ, закупивший некачественные шлемы на 36 млн грн. Следствие установило, что при заключении и исполнении договора на поставку баллистических шлемов командир проявил служебную халатность.

