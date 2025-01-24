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Подія сталася 23 січня на вулиці Довгій у Кам’янці-Подільському

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До поліції звернувся чоловік та повідомив, що виявив в орендованій квартирі трьох своїх колег без ознак життя. Усі чоловіки працювали на одній фірмі та приїхали до Кам’янця-Подільського на кілька днів для виконання ремонтних робіт.

На місці поліцейські виявили тіла трьох чоловіків 44, 40 та 36 років. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.

Відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз для встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, 8 січня на Чернігівщині від отруєння чадним газом загинули дві людини.