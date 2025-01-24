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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что обнаружил в съемной квартире трех своих коллег без признаков жизни. Все мужчины работали на одной фирме и приехали в Каменец-Подольский на несколько дней для выполнения ремонтных работ.

На месте полицейские обнаружили тела троих мужчин 44, 40 и 36 лет. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Открыто уголовное производство. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 8 января в Черниговской области от отравления угарным газом погибли два человека.