На Хмельниччині внаслідок атаки російських дронів пошкоджені будинки
Вранці 24 грудня на Хмельниччині внаслідок атаки російських безпілотників були пошкоджені будинки та автомобіль
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
Сили ППО збили вранці на території області два ворожі БПЛА типу Shahed.
"Внаслідок атаки вибито вікна, пошкоджено дах в приватних будинках, гараж, автомобіль і господарське приміщення", – розповів Тюрін.
Інформації щодо травмованих чи загиблих немає.
Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російська армія атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили 36 ворожих дронів, ще 23 безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.
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