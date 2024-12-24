На Хмельнитчине в результате атаки российских дронов повреждены дома

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Утром 24 декабря в Хмельнитчине в результате атаки российских беспилотников были повреждены дома и автомобиль

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

Силы ПВО сбили утром на территории области два вражеских БПЛА типа Shahed.

"В результате атаки выбиты окна, повреждены крыша в частных домах, гараж, автомобиль и хозяйственное помещение", – рассказал Тюрин.

Информации о травмированных или погибших нет.

Напомним, в ночь на 24 декабря российская армия атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 36 вражеских дронов, еще 23 беспилотника-имитатора – локационно потеряны.