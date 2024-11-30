12:50  30 листопада
На Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату: троє загиблих
11:26  30 листопада
Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні: є поранені
06:48  30 листопада
На кордоні з Румунією затримали контрабанду косметики на 240 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2024, 18:29

На Хмельниччині вантажівка розчавила легковик: є загиблий

30 листопада 2024, 18:29
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася вранці 29 листопада поблизу села Криваченці Хмельницького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Ford Fusion виїхав на зустрічну смугу, де врізався з вантажівкою DAF.

Від отриманих травм 46-річний водій легковика помер на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, 26 листопада на Львівщині підвода з кіньми з’їхала в кювет і перекинулася. Керманич загинув.

ДТП Хмельницька область аварія вантажівка загиблий
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
На Рівненщині знайшли уламки збитої ракети Х-101 та безпілотника
30 листопада 2024, 19:12
Брак із троюрідним братом: на кордоні з Польщею викрили псевдоподружжя
30 листопада 2024, 17:26
На Київщині засудили чоловіка, який зґвалтував 4-річну дівчинку
30 листопада 2024, 16:45
Розвідники показали, як нищать російську техніку на Запорізькому напрямку
30 листопада 2024, 16:14
На Вінниччині четвертий день шукають зниклу 15-річну дівчину
30 листопада 2024, 15:48
Окупанти обстріляли зупинку у передмісті Херсона: двоє загиблих і поранена
30 листопада 2024, 15:20
Мотороша ДТП поблизу Вінниці: один з легковиків рознесло вщент
30 листопада 2024, 14:57
Росіяни вдарили з артилерії по Мирнограду: є загиблі та поранені
30 листопада 2024, 14:26
Розвідники уразили в Криму три рідкісні ворожі РЛС
30 листопада 2024, 13:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Всі публікації »
Юрій Богданов
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »