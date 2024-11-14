На Хмельниччині посадовця ТЦК затримали на хабарі в 2000 доларів

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Заступника начальника одного з відділів Хмельницького РТЦК викрили на хабарництві

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Підполковник вимагав і отримав від чоловіка, який і так має нервове захворювання, 2000 доларів за визнання його таким, що за станом здоров’я не підлягає призову на військову службу по мобілізації.

Затримали посадовця під час отримання ним зазначеної суми.

Фігуранту вже оголосили підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Організував її помічник одного з суддів, колишній правоохоронець.