Допомагав ухилянтам виїхати за кордон: на Хмельниччині затримали столичного адвоката

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Правоохоронці оголосили підозру адвокату з Києва за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон України

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Адвокат пообіцяв чоловіку включити його до інформаційної системи "Шлях” як водія-волонтера громадської організації. У такий спосіб чоловік міг безперешкодно перетнути кордон. Свої "послуги” адвокат оцінив у 4000 доларів.

Після отримання 3000 доларів завдатку адвокат відправив чоловіку необхідні документи поштою. Ще 20 тисяч гривень "замовник” перерахував на картковий рахунок.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Буковині викрили ще один канал переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон. Затриманий правоохоронець.