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16 липня 2021, 14:55 653

У центрі Кам'янця - Подільського вибухнула граната: троє людей у лікарні

16 липня 2021, 14:55 653
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Фото з відкритих джерел
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У центрі міста Кам’янець – Подільський в кафе вибухнула граната. Постраждало шестеро людей, троє в лікарні

Як пише Regionews з посиланням на ТСН в результаті вибуху шестеро постраждалих, троє людей у лікарні.

Зокрема, в лікарні з осколковим поранення чотирирічна дівчинка. Її вже прооперували, вона в реанімації, її стан найтяжчий

За словами свідків, вибух був такий, що чути було навіть в сусідніх районах.

"Свідки розповідають: за столиком на відкритому майданчику сидів чоловік, видно, що він був напідпитку. В якийсь момент дістав вибухівку і кинув просто під сусідні столики. Сам не постраждав, тільки рвануло, просто встав і пішов", - зазначається у сюжеті

Підривника затримали, йому 60, раніше він судимий за тяжкі злочини.

Нагадаємо, що у Харкові 10 червня взяли під варту чоловіка, який кинув гранату у натовп людей

підозра злочин Граната Кам`янець-Подільський кафе

 
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