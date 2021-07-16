В центре Каменца - Подольского взорвалась граната: три человека в больнице

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В центре города Каменец - Подольский в кафе взорвалась граната. Пострадали шесть человек, трое в больнице

Как пишет Regionews со ссылкой на ТСН в результате взрыва шестеро пострадавших, три человека в больнице.

В частности, в больнице с осколочным ранение четырехлетняя девочка. Ее уже прооперировали, она в реанимации, ее состояние самое тяжелое

По словам свидетелей, взрыв был такой силы, что слышно было даже в соседних районах.

"Свидетели рассказывают: за столиком на открытой площадке сидел мужчина, видно, что он был пьян. В какой-то момент достал взрывчатку и бросил прямо под соседние столики. Сам не пострадал, только рвануло, просто встал и ушел", - отмечается в сюжете

Подрывника задержали, ему 60, ранее он судим за тяжкие преступления.

Напомним, что в Харькове 10 июня взяли под стражу мужчину, бросившего гранату в толпу людей