На Хмельниччині бізнесмени за допомогою чиновників забрали більше 1 тис. гектарів землі

У Хмельницькій області приватна фірма почала незаконно використовувати більше 1 тис. гектарів землі, яка належить державному підприємству. Допомогли ділкам в цьому керівники даного підприємства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Хмельницької області.

Зокрема, на виконання рішення суду, винесеного за результатами розгляду позовних вимог Шепетівської окружної прокуратури, припинено неправомірне використання суб’єктом господарювання майже 1200 га землі державної власності, розташованої на території Понінківської ОТГ.

Вказана ділянка перебуває у постійному користуванні державного підприємства, яке неправомірно, без жодних повноважень шляхом укладення договору інвестування передало її товариству.

Прокуратурою у суді доведено, що сторони уклали спірний договір з приховуванням фактичних орендних відносин. Отримання для використання землі у комерційних цілях має відбуватись виключно на конкурентних засадах з проведенням аукціону.

Ділянку вартістю понад 85 млн грн суб’єктом господарювання звільнено.

Наагадаємо, слідчі ДБР розслідують обставини справи незаконної приватизації 11,5 га земель Міністерства оборони України на території Хмельницької області.