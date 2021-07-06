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06 липня 2021, 10:46 145

На Хмельниччині ДБР розслідує справу щодо незаконної приватизації земель Міноборони

06 липня 2021, 10:46 145
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Фото: dbr.gov.ua
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Слідчі ДБР розслідують обставини справи незаконної приватизації 11,5 га земель Міністерства оборони України на території Хмельницької області

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Землі були приватизовані приблизно 80 особами з числа місцевих жителів під приватне будівництво", - йдеться у повідомленні.

Встановлюється причетність посадових осіб міської ради Старокостянтинова Хмельницької області до правопорушення.

Працівники ДБР провели 5 обшуків у Старокостянтинівській міській раді та за місцем проживання можливих фігурантів.

Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

Раніше повідомлялось, що на Донеччині оперативники запобігли незаконній приватизації державних земель, вартість яких становить понад 4,5 млн грн.

ДБР гроші розслідування Міноборони земля

 
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