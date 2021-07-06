На Хмельниччині ДБР розслідує справу щодо незаконної приватизації земель Міноборони
Слідчі ДБР розслідують обставини справи незаконної приватизації 11,5 га земель Міністерства оборони України на території Хмельницької області
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.
Землі були приватизовані приблизно 80 особами з числа місцевих жителів під приватне будівництво", - йдеться у повідомленні.
Встановлюється причетність посадових осіб міської ради Старокостянтинова Хмельницької області до правопорушення.
Працівники ДБР провели 5 обшуків у Старокостянтинівській міській раді та за місцем проживання можливих фігурантів.
Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.
Раніше повідомлялось, що на Донеччині оперативники запобігли незаконній приватизації державних земель, вартість яких становить понад 4,5 млн грн.