На Хмельниччині ДБР розслідує справу щодо незаконної приватизації земель Міноборони

Фото: dbr.gov.ua

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Землі були приватизовані приблизно 80 особами з числа місцевих жителів під приватне будівництво", - йдеться у повідомленні.

Встановлюється причетність посадових осіб міської ради Старокостянтинова Хмельницької області до правопорушення.

Працівники ДБР провели 5 обшуків у Старокостянтинівській міській раді та за місцем проживання можливих фігурантів.

Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

Раніше повідомлялось, що на Донеччині оперативники запобігли незаконній приватизації державних земель, вартість яких становить понад 4,5 млн грн.