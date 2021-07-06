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06 июля 2021, 15:01 68

В Хмельницкой области бизнесмены с помощью чиновников забрали более 1 тыс. гектаров земли

06 июля 2021, 15:01 68
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anashina.com
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В Хмельницкой области частная фирма начала незаконно использовать более 1 тыс. гектаров земли, принадлежащей государственному предприятию. Помогли дельцам в этом руководители даного предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

В частности, во исполнение решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения исковых требований Шепетовской окружной прокуратуры, прекращено неправомерное использование субъектом хозяйствования почти 1200 га земли государственной собственности, расположенной на территории Понинковский ОТГ.

Указанный участок находится в постоянном пользовании государственного предприятия, которое неправомерно, без полномочий путем заключения договора инвестирования передало ее обществу.

Прокуратурой в суде доказано, что стороны заключили спорный договор с сокрытием фактических арендных отношений. Получение для использования земли в коммерческих целях должно происходить исключительно на конкурсной основе с проведением аукциона.

Участок стоимостью более 85 млн грн субъектом хозяйствования освобожден.

Наагадаемо, следователи ГБР расследуют обстоятельства дела незаконной приватизации 11,5 га земель Министерства обороны Украины на территории Хмельницкой области.

Хмельницкая область прокуратура земля чиновники бизнес

 
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