В Кам’янці-Подільському група депутатів спробувала самостійно призначити секретаря міськради

Для цього намагалися провести позачергову сесію

Для цього намагалися провести позачергову сесію

Фото з відкритих джерел

Сьогодні частина депутатів від групи «Ми кам’янчани» спробувала самостійно провести четверту (позачергову) сесію, на якій мали розглянути лише одне питання – обрання секретаря міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Vdalo.інфо.

Зібратись у сесійній залі депутатам не вдалось, оскільки вона була зачиненою. Тоді, разом з представниками громадських об’єднань, вони увійшли до кабінету міського голови Михайла Посітка.

Досягнути порозуміння не вдалось, на місце події викликали поліцію. Після цього депутати з групи "Ми кам’янчани" та міський голова провели, за традицією, дві паралельні пресконференції, на яких кожен висловив свою позицію.

Позачергову сесію депутати з груп "Ми кам’янчани" та "Слуга народу" намагалися скликати ще від 22 грудня, на що міський голова заперечував, що ще не завершена третя сесія.

В результаті 14 січня з’явилось оголошення про позачергове скликання сесії міської ради на 18 січня, яке підписали 15 депутатів.

Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 46), сесію скликає міський голова. У разі його немотивованої відмови або неможливості скликати сесію, це може зробити секретар або ж 1/3 депутатів міської ради.

Під час пресконференції міський голова Михайло Посітко назвав спробу скликати сесію у такий спосіб незаконною, оскільки для цього немає жодних підстав. Він підкреслив, що надав мотивовану відповідь депутатам на їхню пропозицію скликати позачергову сесію у 14-денний термін, як того вимагає Закон. Також міський голова зазначив, що вже призначив чергову четверту сесію на 9 лютого, де в тому числі буде розглянуте питання про обрання секретаря міської ради.

На думку ж голови фракції "ЄС" Василя Кобильника, відповідь міського голови на пропозицію депутатів була немотивованою, тому депутати цілком мали право провести сесію самостійно.

Те, що сьогодні депутати не змогли потрапити до сесійної зали, Кобильник назвав перешкоджанням роботі депутатів. Також він зазначив, що поліцію викликав Сергій Самсонюк, який претендує на посаду секретаря міської ради, після того як працівники міської ради відмовились відкрити сесійну залу на вимогу депутатів.

Нагадаємо, ще 16 грудня міський голова Кам’янця-Подільського відкликав свого кандидата на посаду секретаря міськради.

Тим часом 12 січня депутати Кам'янець-Подільської міськради прийняли "тарифне" звернення.