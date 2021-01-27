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27 января 2021, 14:36 126

В Каменце-Подольском неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета

27 января 2021, 14:36 126
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В полиции открыли уголовное производство
В полиции открыли уголовное производство
Фото: Нацполиция
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В Каменце-Подольском на Хмельнитчине сожгли автомобиль депутата городского совета от ВО "Свобода" Олеси Понятовской. В партии это связывают с политической деятельностью депутата.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook ВО "Свобода" Каменец-Подольский.

Сегодня ночью неизвестные сожгли авто депутата Каменец-Подольского городского совета от ВО "Свобода" Олеси Понятовской", - говорится в сообщении.

В партии считают, что автомобиль сожгли намеренно, пытаясь таким образом запугать депутата, поскольку она является членом постоянной земельной комиссии и входит в нескольких комиссии, в результате работы которых уже открыты уголовные производства.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 18 января уже этого года в Каменце-Подольском группа депутатов попыталась самостоятельно назначить секретаря горсовета. Для этого пытались провести внеочередную сессию.

поджог преступление Хмельницкая область авто депутат
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