В Каменце-Подольском неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета

В полиции открыли уголовное производство

В полиции открыли уголовное производство

Фото: Нацполиция

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине сожгли автомобиль депутата городского совета от ВО "Свобода" Олеси Понятовской. В партии это связывают с политической деятельностью депутата.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook ВО "Свобода" Каменец-Подольский.

Сегодня ночью неизвестные сожгли авто депутата Каменец-Подольского городского совета от ВО "Свобода" Олеси Понятовской", - говорится в сообщении.

В партии считают, что автомобиль сожгли намеренно, пытаясь таким образом запугать депутата, поскольку она является членом постоянной земельной комиссии и входит в нескольких комиссии, в результате работы которых уже открыты уголовные производства.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 18 января уже этого года в Каменце-Подольском группа депутатов попыталась самостоятельно назначить секретаря горсовета. Для этого пытались провести внеочередную сессию.