В Каменце-Подольском неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета
В Каменце-Подольском на Хмельнитчине сожгли автомобиль депутата городского совета от ВО "Свобода" Олеси Понятовской. В партии это связывают с политической деятельностью депутата.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook ВО "Свобода" Каменец-Подольский.
Сегодня ночью неизвестные сожгли авто депутата Каменец-Подольского городского совета от ВО "Свобода" Олеси Понятовской", - говорится в сообщении.
В партии считают, что автомобиль сожгли намеренно, пытаясь таким образом запугать депутата, поскольку она является членом постоянной земельной комиссии и входит в нескольких комиссии, в результате работы которых уже открыты уголовные производства.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, 18 января уже этого года в Каменце-Подольском группа депутатов попыталась самостоятельно назначить секретаря горсовета. Для этого пытались провести внеочередную сессию.