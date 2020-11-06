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06 листопада 2020, 13:14 412

У Хмельницькому викрили місцевого жителя, який продавав дані 2,8 млн користувачів мережі

06 листопада 2020, 13:14 412
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Дані він продавав на закритих форумах 
Дані він продавав на закритих форумах 
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили місцевого жителя Хмельницького на незаконному продажі персональних даних користувачів інтернету. Чоловік мав доступи від соцмереж, поштових скриньок і електронних гаманців 2,8 мільйонів користувачів.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що чоловік поширював конфіденційну інформацію користувачів на закритих форумах і в одному з популярних месенджерів.

Зловмисник перевіряв на факт відповідності відомостей для входу на різних вебресурсах і надалі здійснював розповсюдження отримані дані. Досудовим розслідуванням встановлено факт поширення фігурантом бази даних, яка містить відомості про 2,8 мільйона авторизованих даних облікових записів користувачів мережі Інтернет", - повідомили в МВС.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах) КК України.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині сільський голова вимагав хабаря у розмірі 15 тисяч доларів.

МВС соцмережі інформаційна війна дані Кримінальна відповідальність
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