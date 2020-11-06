09:49  06 ноября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 9721 новый случай
12:19  06 ноября
В Харькове проходит масштабный митинг: протестуют работники заведений общественного питания
11:56  06 ноября
Юрченко написал заявление на Лероса в Офис генпрокурора
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2020, 13:14 20

В Хмельницком разоблачили местного жителя, который продавал данные 2,8 млн пользователей сети

06 ноября 2020, 13:14 20
Читайте також українською мовою
Данные он продавал на закрытых форумах
Данные он продавал на закрытых форумах
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили местного жителя Хмельницкого на незаконной продаже персональных данных пользователей интернета. Мужчина имел доступы от соцсетей, почтовых ящиков и электронных кошельков 2,8 миллионов пользователей.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Сообщается, что мужчина распространял конфиденциальную информацию пользователей на закрытых форумах и в одном из популярных мессенджеров.

Злоумышленник проверял на факт соответствия сведений для входа на различных вебресурсах и в дальнейшем осуществлял распространение полученные данные. Досудебным расследованием установлен факт распространения фигурантом базы данных, содержащей сведения о 2,8 миллиона авторизированных данных учетных записей пользователей сети Интернет", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) УК Украины.

Напомним, ранее в Хмельницкой области сельский голова требовал взятку в размере 15 тысяч долларов.

соцсети данные информационная война Уголовная ответственность МВД
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево
Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »