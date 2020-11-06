В Хмельницком разоблачили местного жителя, который продавал данные 2,8 млн пользователей сети

Данные он продавал на закрытых форумах

Данные он продавал на закрытых форумах

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили местного жителя Хмельницкого на незаконной продаже персональных данных пользователей интернета. Мужчина имел доступы от соцсетей, почтовых ящиков и электронных кошельков 2,8 миллионов пользователей.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Сообщается, что мужчина распространял конфиденциальную информацию пользователей на закрытых форумах и в одном из популярных мессенджеров.

Злоумышленник проверял на факт соответствия сведений для входа на различных вебресурсах и в дальнейшем осуществлял распространение полученные данные. Досудебным расследованием установлен факт распространения фигурантом базы данных, содержащей сведения о 2,8 миллиона авторизированных данных учетных записей пользователей сети Интернет", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) УК Украины.

Напомним, ранее в Хмельницкой области сельский голова требовал взятку в размере 15 тысяч долларов.