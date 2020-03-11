У Хмельницькій області жінка народила дитину у таксі
У Кам'янець-Подільському минулої ночі жінка народила дочку під пологовим будинком. Допомагати їй довелося таксисту, який і віз породіллю
У Кам'янець-Подільському минулої ночі жінка народила дочку під пологовим будинком. Допомагати їй довелося таксисту, який і віз породіллю
У місцевій Facebook-групі таксист розповів, що якийсь час працювати не буде, оскільки йому треба привести авто в порядок, пише RegioNews.
За словами водія, його викликали до породіллі близько третьої години ночі, при цьому жінка повідомила диспетчеру, що у неї вже відійшли води.
Дістатися до лікарні вона не встигла і дитина з'явилася на світ в автомобілі. Мати і новонароджена дівчинка почуваються добре.
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