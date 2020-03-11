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11 березня 2020, 17:59

У Хмельницькій області жінка народила дитину у таксі

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11 березня 2020, 17:59
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У Кам'янець-Подільському минулої ночі жінка народила дочку під пологовим будинком. Допомагати їй довелося таксисту, який і віз породіллю
Фото: Shutterstock
У Кам'янець-Подільському минулої ночі жінка народила дочку під пологовим будинком. Допомагати їй довелося таксисту, який і віз породіллю

У місцевій Facebook-групі таксист розповів, що якийсь час працювати не буде, оскільки йому треба привести авто в порядок, пише RegioNews.

За словами водія, його викликали до породіллі близько третьої години ночі, при цьому жінка повідомила диспетчеру, що у неї вже відійшли води.

Дістатися до лікарні вона не встигла і дитина з'явилася на світ в автомобілі. Мати і новонароджена дівчинка почуваються добре.


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