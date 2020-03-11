В Хмельницкой области женщина родила ребенка в такси

В Каменец-Подольском прошлой ночью женщина родила дочку под роддомом. Помогать ей пришлось таксисту, который и вез роженицу

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В Каменец-Подольском прошлой ночью женщина родила дочку под роддомом. Помогать ей пришлось таксисту, который и вез роженицу

В местной Facebook-группе таксист рассказал, что какое-то время работать не будет, поскольку ему надо привести авто в порядок пишет RegioNews.

По словам водителя, его вызвали к роженице около трех часов ночи, при этом женщина сообщила диспетчеру, что у нее уже отошли воды.

Добраться до больницы она не успела и ребенок появился на свет в автомобиле. Мама и новорожденная дочка чувствуют себя хорошо.