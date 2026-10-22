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22 октября 2026, 18:58

Возглавляла избирательную комиссию окупантов в Каланчаке: в Херсонской области будут судить 56-летнюю женщину

22 октября 2026, 18:58
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Фото: прокуратура Херсонской области
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В Херсонской области завершили расследование в отношении 56-летней жительницы региона, которая, по данным следствия, возглавляла незаконную избирательную комиссию в оккупированном Каланчаке и организовывала проведение так называемых "выборов президента РФ"

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По версии следствия, в декабре 2023 года женщина возглавила так называемую участковую избирательную комиссию, действовавшую на территории временно оккупированного Каланчака. Этот орган обеспечивал подготовку и проведение незаконного голосования за президента России.

В должности руководительницы комиссии обвиняемая подбирала людей на вакантные должности и организовывала их работу. Также она агитировала местных жителей приобщаться к голосованию и организовывала обустройство избирательного участка, в том числе расстановку кабинок и размещение атрибутики с символикой РФ.

Кроме того, по данным следствия, женщина участвовала в учете бюллетеней и обеспечивала их доставку в территориальный избирательный орган. Она также давала комментарии представителям пропагандистских медиа, освещавших ход так называемых выборов.

Женщине инкриминируют добровольное участие в организации и проведении незаконных выборов по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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суд выборы оккупанты Херсонская область коллаборанты
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