Очолив окупаційний орган влади на Херсонщині: місцевому жителю оголосили підозру

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Жителю Херсонщини заочно повідомили про підозру в добровільному зайнятті посади в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік очолив окупаційний територіальний відділ і брав участь в організації публічних заходів за участю представників окупаційної адміністрації.

За версією слідства, не пізніше серпня 2024 року чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації та обійняв посаду керівника так званого "Гавриловского территориального отдела Каланчакского муниципального округа Херсонской области".

У його підпорядкуванні перебували території Гаврилівки Другої, Бабенкової Першої, Олександрівки, Олексіївки та Приморського. На цій посаді він здійснював загальне керівництво відділом та організовував його роботу.

Крім того, чоловік, за даними слідства, долучався до організації та проведення публічних заходів, пов’язаних із діяльністю окупаційної адміністрації, її представників і так званих депутатів.

Йому інкримінують добровільне зайняття посади в незаконному органі влади на тимчасово окупованій території України — ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Херсонщині суд визнав винною мешканку Генічеська у колабораційній діяльності. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з представниками держави-агресора та очолила незаконно створений окупаційною владою орган у Генічеську.