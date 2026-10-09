Возглавил оккупационный орган власти в Херсонской области: местному жителю объявили подозрение

Фото: Херсонская областная прокуратура

Жители Херсонщины заочно сообщили о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Украины

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина возглавил оккупационный территориальный отдел и участвовал в организации публичных мер с участием представителей оккупационной администрации.

По версии следствия, не позднее августа 2024 года мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителями оккупационной администрации и вступил в должность руководителя так называемого "Гавриловского территориального отдела Каланчакского муниципального округа Херсонской области".

В его подчинении находились территории Гавриловки Второй, Бабенковой Первой, Александровки, Алексеевки и Приморского. В этой должности он осуществлял общее руководство отделом и организовывал его работу.

Кроме того, мужчина, по данным следствия, приобщался к организации и проведению публичных мероприятий, связанных с деятельностью оккупационной администрации, ее представителям и так называемым депутатам.

Ему инкриминируют добровольное занятие должности в незаконном органе власти на временно оккупированной территории Украины - ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Херсонской области суд признал виновной жительницу Геническа в коллаборационной деятельности. Женщина добровольно согласилась сотрудничать с представителями государства-агрессора и возглавила незаконно созданный оккупационными властями орган в Геническе.