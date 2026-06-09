"Бавовна" на трьох напрямках: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та ударили по пунктах управління
Сили оборони уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області та пункти управління росіян. Також підтверджене знищення резервуарів у районі Маріуполя
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.
Низку об'єктів російських окупаційних військ нашій бійці уразили 8 червня та в ніч на 9 червня.
У Білгородській області уражений склад боєприпасів в районі Прохоровки.
Під обстріли також потрапили пункти управління росіян у районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Білгородської області та Іскри Курської області.
Є ураження пунктів управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині.
У районі Федорівки на Донеччині уразили логістичний хаб росіян і склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області.
Були також удари по зосередженнях особового складу противника в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області (РФ).
В процесі уточнення Генштаб підтвердив знищення 5 червня восьми та пошкодження дев'яти резервуарів зберігання пального у районі порту "Маріуполь" на території Донецької області.
Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити ворога на фронті. Прикордонники показали, як вони нищили росіян дронами.