На Харківщині під час польових робіт підірвався тракторист: чоловік втратив ногу
На Харківщині 4 травня поблизу села Світличне Золочівської громади під час сільськогосподарських робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Внаслідок вибуху постраждав 55-річний чоловік. Він отримав тяжкі травми ноги.
Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, що вранці 4 травня Росія завдала удару ракетою по території СТО у Мерефі на Харківщині. На місці загинули четверо людей, ще двоє людей померли у лікарні. Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 36 людей.
Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, заклад харчування, приміщення СТО, автотранспорт.
За попередніми даними правоохоронців, війська РФ застосували балістичну ракету "Іскандер".