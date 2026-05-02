В суботу, 2 травня, близько 7:00 російські військові вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

На місці загинули двоє людей – працівник одного з комунальних підприємств міста та невідома жінка, особу якої встановлюють.

Поранення дістали семеро пасажирів маршрутки – шестеро чоловіків і одна жінка. Серед них – четверо працівників комунальної служби. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Попередньо, люди отримали вибухові травми. Лікарі проводять обстеження і надають їм всю необхідну допомогу.

Також до лікарні звернулась 55-річна медсестра, яка дістала вибухову травму, струс головного мозку та уламкові поранення голови. Постраждалу госпіталізували у середньому стані тяжкості.

