13:49  20 квітня
Матір та бабуся не вірили: на Вінниччині чоловік щотижня протягом двох років ґвалтував падчерку
15:35  20 квітня
Український музикант загинув внаслідок теракту в Києві
14:34  20 квітня
Бив та змушував жити в контейнері: на Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у рабстві
20 квітня 2026, 16:12

У Херсоні чоловік перейшов на бік росіян заради рублів

20 квітня 2026, 16:12
Херсонський міський суд Херсонської області визнав місцевого жителя винним у колабораціонізмі. Він пояснив свою мотивацію фінансами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2022 році чоловік працював молодшим інспектором поста та здійснював охорону і нагляд за увʼязненими та засудженими на харчоблоку "Слідчого ізолятора" в окупантів. За це він отримував 40 тисяч російських рублів на місяць (приблизно 20 тисяч гривень).

На суді він визнав провину. Чоловік розповів, що під час окупації побачив оголошення про роботу та вирішив відгукнутись. Працевлаштувався він добровільно, бо, за його словами, потребував грошей для утримання родини та матері похилого віку. Свої дії пояснив скрутним матеріальним становищем.

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на вісім років, а також заборони на десять років обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правозахисних і правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Києві судитимуть 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які на замовлення росіян спалили три Tesla. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відомий письменник з Луцька опинився за ґратами через підтримку РФ
15 квітня 2026, 16:55
У Львові отримали терміни підлітки, які готували теракт на замовлення росіян
14 квітня 2026, 17:55
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
$3000 доларів за посвідку: у Києві викрили схему легалізації іноземців
20 квітня 2026, 16:58
Як українська РЕБ "Ліма" знищує російські "Кинджали" (ВІДЕО)
20 квітня 2026, 16:55
На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі
20 квітня 2026, 16:43
Аферисти від імені Буданова просять "повертати українців з-за кордону"
20 квітня 2026, 16:40
Уряд планує витратити на телемарафон понад 630 млн грн – нардеп
20 квітня 2026, 16:36
На Київщині лісник натрапив на мінометну міну: сапери знешкодили боєприпас
20 квітня 2026, 16:25
Сили оборони уразили НПЗ у Туапсе, два десантні кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб
20 квітня 2026, 15:59
На Полтавщині легковик "влетів" у вантажівку: серед постраждалих 2-річна дитина
20 квітня 2026, 15:55
На Черкащині викрили масштабний видобуток піску з дна Дніпра
20 квітня 2026, 15:52
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »