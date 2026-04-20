У Херсоні чоловік перейшов на бік росіян заради рублів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2022 році чоловік працював молодшим інспектором поста та здійснював охорону і нагляд за увʼязненими та засудженими на харчоблоку "Слідчого ізолятора" в окупантів. За це він отримував 40 тисяч російських рублів на місяць (приблизно 20 тисяч гривень).

На суді він визнав провину. Чоловік розповів, що під час окупації побачив оголошення про роботу та вирішив відгукнутись. Працевлаштувався він добровільно, бо, за його словами, потребував грошей для утримання родини та матері похилого віку. Свої дії пояснив скрутним матеріальним становищем.

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на вісім років, а також заборони на десять років обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правозахисних і правоохоронних органах.

