Фото: ДСНС

У Вишгородському районі фахівці ДСНС вилучили та знешкодили мінометну міну "НОНА"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Небезпечну знахідку виявив лісник під час планового обходу території.

Рятувальники транспортували боєприпас на спеціальний майданчик для подальшого знищення.

У ДСНС нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів заборонено до них торкатися або намагатися самостійно перемістити. Про такі знахідки слід негайно повідомляти за номером 101.

