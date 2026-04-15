Відомий письменник з Луцька опинився за ґратами через підтримку РФ
На Волині засудили письменника, який підтримував російську агресію. Стало відомо, яке покарання він отримав
Про це повідомляють "Новини Волині", передає RegioNews.
За даними журналістів, письменника Сергія Бортнікова засудили до ув'язнення на шість років. 69-річний автор був відомий тим, що писав гуморески і дитячі повісті. Тепер йогго звинувачували у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ.
Сторона обвинувачення зазначала, що повідомлення із таким змістом письменник надсилав електронною поштою під час спілкування з друзями, які живуть в РФ. Крім того, письменника підозрювали у причетності до Волинського відділення Спілки письменників Росії.
