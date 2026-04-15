Відомий письменник з Луцька опинився за ґратами через підтримку РФ

За даними журналістів, письменника Сергія Бортнікова засудили до ув'язнення на шість років. 69-річний автор був відомий тим, що писав гуморески і дитячі повісті. Тепер йогго звинувачували у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ.

Сторона обвинувачення зазначала, що повідомлення із таким змістом письменник надсилав електронною поштою під час спілкування з друзями, які живуть в РФ. Крім того, письменника підозрювали у причетності до Волинського відділення Спілки письменників Росії.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.