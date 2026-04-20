В Херсоне мужчина перешел на сторону россиян ради рублей

Об этом сообщает "Судебный репортер".

В 2022 году мужчина работал младшим инспектором поста и осуществлял охрану и надзор за заключенными и осужденными на пищеблоке "Следственного изолятора" у оккупантов. За это он получал 40 тысяч российских рублей в месяц (около 20 тысяч гривен).

На суде он признал вину. Мужчина рассказал, что во время оккупации увидел объявление о работе и решил откликнуться. Трудоустроился он добровольно, потому что, по его словам, нуждался в деньгах для содержания семьи и матери преклонных лет. Свои действия объяснил затруднительным материальным положением.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на восемь лет, а также запрет на десять лет занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, правозащитных и правоохранительных органах.

