236 дронів атакували Україну: ППО збила 203, є влучання на 18 локаціях
У ніч на 19 квітня (із 17:30 18 квітня) російські війська атакували Україну, застосувавши 236 ударних безпілотників різних типів
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що до відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 203 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів у 18 локаціях. Ще на восьми локаціях зафіксовано падіння уламків.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти тероризували Чернігівщину. Внаслідок атаки російських дронів у Чернігові загинув 16-річний хлопець та ще четверо людей постраждали.