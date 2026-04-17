У Херсоні окупанти атакували маршрутку: пасажири не постраждали
У п'ятницю, 17 квітня, близько 07:00 у Херсоні в Дніпровському районі російські війська здійснили чергову атаку на громадський транспорт
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
За його словами, під ворожий удар потрапив маршрутний автобус приватного перевізника.
За попередньою інформацією, водій та пасажири не зазнали поранень.
Наразі уточнюються обставини інциденту та наслідки атаки.
Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебував 31 населений пункт Херсонської області. Через російські удари дістали поранення 9 людей.
