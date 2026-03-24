Вночі 24 березня понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині від ворожих атак потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Там понівечені оселі.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарське, Васильківська і Слов'янська громади. Виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Постраждала 76-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами. За останніми даними, одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.