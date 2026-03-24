08:38  24 березня
На Хмельниччині судитимуть банду "гастролерів" за розбій і грабежі
08:21  24 березня
Нарколабораторія під Харковом: нацгвардійця засудили до 9 років
07:56  24 березня
Смертельна бійка на Рівненщині: поліцейські затримали нападника
UA | RU
UA | RU
24 березня 2026, 07:30

Військові РФ вночі обстріляли два райони Дніпропетровщини: наслідки

Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 24 березня понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині від ворожих атак потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Там понівечені оселі.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарське, Васильківська і Слов'янська громади. Виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Постраждала 76-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами. За останніми даними, одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область пошкодження постраждала наслідки
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Наслідки нічної атаки росіян на Чернігівщину: пошкоджені будинки
24 березня 2026, 10:51
Зеленський доручив підготувати план роботи ВР, якщо війна триватиме ще три роки – ЗМІ
24 березня 2026, 10:40
Росіяни влучили безпілотником у 14-поверхівку у Дніпрі
24 березня 2026, 10:33
На Харківщині двоє хлопців напали на поліцейських
24 березня 2026, 10:30
На Рівненщині невідомий збив популярного оленя Бориса
24 березня 2026, 10:21
На Полтавщині на березі річки знайшли тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти
24 березня 2026, 10:19
У Києві зіткнулися Tesla та Peugeot: одна автівка перекинулася, троє травмованих
24 березня 2026, 10:10
Російський дрон атакував маршрутку на Сумщині: є постраждалий
24 березня 2026, 09:55
Росіяни атакували Вінниччину: пошкоджені будинки
24 березня 2026, 09:43
На Харківщині чоловік передавав росіянам дані про завод, який розробляв танки
24 березня 2026, 09:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »