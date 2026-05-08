Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки MAN з напівпричепом Schmitz рухався в напрямку Одеси. 59-річний чоловік вирішив розвернутися у невстановленому місці, під час маневру не надав перевагу в русі мікроавтобусу Fiat Dukato та допустив зіткнення.

Внаслідок аварії травмувалися 37-річний воді Fiat та двоє його пасажирів 51 та 25 років. Їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Обставини події ще встановлюються.

Нагадаємо, ввечері 6 травня на Львівщині діти на мотоциклі потрапили в ДТП: 12-річний водій та його пасажир у лікарні.