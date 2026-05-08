08 травня 2026, 12:07

Незаконна вирубка лісу на Черкащині: посадовцю лісгоспу оголосили підозру

Фото: ДБР
ДБР повідомило про підозру начальнику відділу "Черкаського лісового господарства", через недбалість якого були знищені понад 80 дерев цінних порід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Слідство встановило, що у період з лютого по травень 2024 року під час підготовки ділянки до санітарної вирубки посадовець неправильно визначив її межі, безпідставно збільшивши площу на 0,3 гектара. У результаті до плану рубки потрапило 81 дерево – дуби, сосни, граби, берези та клени, на які не було лісорубного квитка. Попри відсутність дозволів, у квітні 2025 року ці дерева вирубали.

Держава зазнала збитків на суму понад 832 тисячі гривень.

Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про відсторонення чоловіка від посади, обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та арешт його майна для відшкодування збитків.

Нагадаємо, на Прикарпатті колишній начальник ДСНС організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

