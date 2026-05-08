ДБР повідомило про підозру начальнику відділу "Черкаського лісового господарства", через недбалість якого були знищені понад 80 дерев цінних порід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Слідство встановило, що у період з лютого по травень 2024 року під час підготовки ділянки до санітарної вирубки посадовець неправильно визначив її межі, безпідставно збільшивши площу на 0,3 гектара. У результаті до плану рубки потрапило 81 дерево – дуби, сосни, граби, берези та клени, на які не було лісорубного квитка. Попри відсутність дозволів, у квітні 2025 року ці дерева вирубали.

Держава зазнала збитків на суму понад 832 тисячі гривень.

Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про відсторонення чоловіка від посади, обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та арешт його майна для відшкодування збитків.

