08 травня 2026, 07:23

На Прикарпатті водій після ДТП утік з лікарні та ховався тижнями

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У місті Долина на Прикарпатті правоохоронці повідомили про підозру 31-річному водієві, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, спричинив дорожньо-транспортну пригоду та згодом утік із лікарні

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Аварія сталася 4 квітня близько 20:00. Водій автомобіля Chevrolet, рухаючись із перевищенням швидкості, проігнорував вимогу поліцейських про зупинку та намагався втекти.

Під час втечі він виїхав на зустрічну смугу та на кільцевій розв’язці зіткнувся з автомобілем Nissan Qashqai. Унаслідок ДТП травми отримали водії обох транспортних засобів.

Після аварії постраждалих доставили до лікарні, однак водій Chevrolet залишив медзаклад, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння. Згодом він близько трьох тижнів переховувався та не з'являвся вдома.

Слідством встановлено, що підозрюваний – 31-річний житель Долинської громади, який має непогашену судимість за умисне вбивство.

У 2025 році його вже затримували за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, тоді суд позбавив його водійських прав на п'ять років. Попри це та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо.

Водію повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 7 травня патрульні затримали водія Volkswagen з ознаками наркотичного сп’яніння. Він намагався втекти від поліції та скоїв наїзд на пішохідку. Постраждалу госпіталізували.

Прикарпаття аварія ПДР ДТП алкогольне сп'яніння водій підозра
