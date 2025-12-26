Росіяни обстріляли центр Херсон: наслідки

Росіяни обстріляли центр Херсона: в МВА показали наслідки
У четвер, 25 грудня, російські окупанти завдали кілька ударів по центральній частині Херсона
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.
Внаслідок чергової ворожої атаки в одному з будинків вибито десяток вікон. Один зі снарядів, влучивши в квартиру, повністю зруйнував її. Також пошкоджені лінії електропередач.
Працівники МВА обійшли квартири постраждалих мешканців, роздали рюкзаки екстреної допомоги та проконсультували людей.
Комунальники прибирають територію та закривають вибиті вікна плитами ОСБ. Енергетики усувають небезпечні обірвані дроти. До відновлення пошкодженої квартири залучені волонтери.
Нагадаємо, війська РФ вночі 26 грудня атакували Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами. Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району.