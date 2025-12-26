Россияне обстреляли центр Херсона: последствия

Россияне обстреляли центр Херсона: в ГВА показали последствия
В четверг, 25 декабря, российские оккупанты нанесли несколько ударов по центральной части Херсона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.
В результате очередной вражеской атаки в одном из домов выбит десяток окон. Один из снарядов, попав в квартиру, полностью разрушил ее. Также повреждены линии электропередачи.
Сотрудники ГВА обошли квартиры пострадавших жителей, раздали рюкзаки экстренной помощи и проконсультировали людей.
Коммунальщики убирают территорию и закрывают выбитые окна плитами ОСБ. Энергетики устраняют опасные оборванные провода. К восстановлению поврежденной квартиры привлечены волонтеры.
Напомним, войска РФ ночью 26 декабря атаковали Николаев и пригород несколькими ударными дронами. В результате атаки произошло частичное обесточивание абонентов Николаевского района.