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24 июня 2025, 20:35

Россияне атаковали пригород Херсона: есть пострадавшая

24 июня 2025, 20:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник вечером, 24 июня, российская армия ударила дроном по поселку Антоновка Херсонского района. В результате атаки пострадала местная жительница

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что около 18.00 под удар вражеского беспилотника попала женщина 1965 года рождения.

"Она получила минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупационные войска РФ атаковали Херсон из артиллерии и БпЛА. Из-за вражеских обстрелов семь человек получили ранения.

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