Россияне атаковали пригород Херсона: есть пострадавшая

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Во вторник вечером, 24 июня, российская армия ударила дроном по поселку Антоновка Херсонского района. В результате атаки пострадала местная жительница

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что около 18.00 под удар вражеского беспилотника попала женщина 1965 года рождения.

"Она получила минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.