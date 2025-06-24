Россияне атаковали пригород Херсона: есть пострадавшая
Во вторник вечером, 24 июня, российская армия ударила дроном по поселку Антоновка Херсонского района. В результате атаки пострадала местная жительница
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
Известно, что около 18.00 под удар вражеского беспилотника попала женщина 1965 года рождения.
"Она получила минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня оккупационные войска РФ атаковали Херсон из артиллерии и БпЛА. Из-за вражеских обстрелов семь человек получили ранения.
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