На Херсонщині жінка підірвалася на вибухівці
Вчора, 17 травня, в селі Новоолександрівка Бериславського району жінка підірвалася на невідомому предметі. Постраждала дістала важку травму руки
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
"Жінка 1967 року народження поблизу свого будинку спіткнулась об невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху вона отримала важку травму руки", – йдеться у повідомленні.
Наразі лікарі надають постраждалій допомогу.
Нагадаємо, 14 травня у Бериславі місцева жителька підірвалася на російській міні ПФМ-1 "Лепесток". Постраждала втратила частину ноги.
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