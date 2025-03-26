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26 березня 2025, 12:47

Росіяни вдарили дроном по центру Краматорська: пошкоджена багатоповерхівка

26 березня 2025, 12:47
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фото: МВА
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Вранці 26 березня у Краматорську на Донеччині російський безпілотник вдарив по центру міста

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

"О 8:25 Краматорськ зазнав ворожого удару – безпілотник вдарив по центру міста. Пошкоджено багатоповерхівку", – йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фіксуються наслідки руйнувань, працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 26 березня російська армія запустила по Україні 117 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 56 дронів, ще 48 — локаційно втрачені.

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війна обстріли Краматорськ дрон багатоповерхівка безпілотники
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