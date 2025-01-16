Окупанти скинули вибухівку з дрона на автобус у Херсоні
Російські загарбники вкотре атакували громадський транспорт у Херсоні
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
В четвер, 16 січня, у Дніпровському районі окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику.
Боєприпас вибухнув поруч із автобусом, в салоні якого, на щастя, пасажирів не було. Пошкоджені лобове та заднє скло, двері аварійного виходу.
Нагадаємо, зранку 16 січня російські військові обстріляли селище Янтарне Херсонської області. Постраждала літня жінка.
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