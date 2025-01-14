Окупанти вночі обстріляли Антонівку на Херсонщині: поранена жінка
Вночі 14 січня російські війська обстріляли селище Антонівка Херсонської області
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.
"Цієї ночі росіяни обстріляли Антонівку. Внаслідок ворожої атаки 65-річна жінка, яка перебувала вдома, дістала вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг”, – йдеться у повідомленні.
Постраждала самостійно звернулася до лікарів. Нині їй надають медичну допомогу.
Нагадаємо, протягом 13 січня російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів дев'ятеро мирних мешканців дістали поранення.
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
На Київщині жінка впала з четвертого поверху будинку на дах аптеки
14 січня 2025, 14:29На Чернігівщині вже тиждень шукають 7-річного хлопчика, який провалився під лід
14 січня 2025, 14:25Представники поліції не мають права мобілізувати громадян, – ТЦК
14 січня 2025, 14:12На Закарпатті затримали групу ухилянтів
14 січня 2025, 13:58На Вінничині стався спалах африканській чуми свиней
14 січня 2025, 13:22Ексзаступник голови Харківської облради розробив схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 млн грн
14 січня 2025, 13:21Росіяни вдарили дроном по дев’ятиповерхівці в Куп’янську: постраждала жінка
14 січня 2025, 12:56Агентка РФ готувала подвійний теракт на Одещині: 21-річну жительку Донеччини затримали
14 січня 2025, 12:05На Сумщині прикордонники знищили чотири російські дрони
14 січня 2025, 11:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі блоги »