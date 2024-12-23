Росіяни атакували дроном село на Херсонщині: постраждав цивільний
У понеділок, 23 грудня, російські окупанти завдали удару по селу Кізомис Херсонського району. Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що внаслідок ворожого удару поранення дістав 65-річний мирний житель. Пенсіонера ушпиталили до лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями спини та ноги.
"Потерпілому надали необхідну медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули троє людей.
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