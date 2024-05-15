фото: Олександр Прокудін

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує RegioNews.

Ворожим вогнем пошкоджені житлові будинки та освітній заклад. Нині відомо про 11 постраждалих. Наймолодшому з них – 15 років, хлопець отримав поранення носа і плеча.

Також постраждали:

39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу;

у 32-річного чоловіка діагностували легкі поранення – вибухову травму та забій голови;

з вибуховими травмами "швидка” доставила до лікарні херсонок 58 та 40 років;

ще в однієї 39-річної містянки – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми;

78-річна жінка госпіталізована з вибуховою травмою, пораненням обличчя і руки.

Також Прокудін додав, що до лікарні доставили 53-річного батька пораненого підлітка. У нього – уламкове поранення руки.

Крім того, госпіталізували ще двох жінок, 51 та 50 років, які отримали вибухові травми та уламкові поранення ніг. У 88-річного херсонця – вибухова травма і забій голови.

Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона близько 14:30.