Авіаудар по Херсону: пошкоджені будинки, число постраждалих збільшилось до 11
Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Центральному району Херсона збільшилась до 11
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує RegioNews.
Ворожим вогнем пошкоджені житлові будинки та освітній заклад. Нині відомо про 11 постраждалих. Наймолодшому з них – 15 років, хлопець отримав поранення носа і плеча.
Також постраждали:
- 39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу;
- у 32-річного чоловіка діагностували легкі поранення – вибухову травму та забій голови;
- з вибуховими травмами "швидка” доставила до лікарні херсонок 58 та 40 років;
- ще в однієї 39-річної містянки – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми;
- 78-річна жінка госпіталізована з вибуховою травмою, пораненням обличчя і руки.
Також Прокудін додав, що до лікарні доставили 53-річного батька пораненого підлітка. У нього – уламкове поранення руки.
Крім того, госпіталізували ще двох жінок, 51 та 50 років, які отримали вибухові травми та уламкові поранення ніг. У 88-річного херсонця – вибухова травма і забій голови.
Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу постраждалим.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона близько 14:30.