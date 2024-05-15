Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: відео наслідків обстрілу
Сьогодні вранці, 15 травня, російські війська атакували житлові квартали Херсона. Окупанти влучили по багатоповерхівці, є пошкодження
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, обійшлося без постраждалих. Загарбники пошкодили покрівлю багатоповерхівки та шахту ліфта.
"На відео – багатоповерхівка у Херсоні, яка сьогодні зранку опинилася під ударом російських військ. Через "прильот” пошкоджено покрівлю, а також ліфтове приміщення. На щастя, потерпілих серед містян немає", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби на Херсонщині загинула одна людина.
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