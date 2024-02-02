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02 лютого 2024, 09:44

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад 150 ворожих дронів різних типів

02 лютого 2024, 09:44
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Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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Захисники за добу ліквідували понад 300 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 49 одиниць військової техніки та 156 ворожих дронів різних типів

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у заяві Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія” ворог завдав 53 авіаудари, провів 35 бойових зіткнень та здійснив 933 артобстріли.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони, протягом минулої доби, відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники та захисниці відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

Загальні втрати російської армії у живій силі склали 362 особи.

Також українські бійці знищили 68 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

  • 4 танки;
  • 7 ББМ;
  • 14 артсистем;
  • 2 РСЗВ;
  • 19 автомобілів;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони також знищили 3 склади боєприпасів росіян.

Окрім того, нейтралізовано або знищено 156 БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше українські військові відбили 9 атак противника на Лиманському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська уразили 5 артилерійських засобів.

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