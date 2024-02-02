Ситуація на фронті та втрати ворога: інформація від Генштабу на 2 лютого

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові відбили 9 атак противника на Лиманському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська уразили 5 артилерійських засобів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області.

Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали :

Вовчанськ, Вільхуватка, Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області ;

; Білогорівка Луганської області ;

; Терни, Спірне, Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине, Авдіївка, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Вугледар, Новодонецьке, Старомайорське Донецької області ;

; Новодарівка Запорізької області ;

; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 387060 (+830) осіб ліквідовано;

танків - 6331 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 11792 (+19) од.;

артилерійських систем - 9274 (+46) од.;

РСЗВ - 978 (+2) од.;

засоби ППО - 663 од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5) од.;

крилаті ракети - 1846 од.;

кораблі/катери - 24 (+1) од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49) од.;

спеціальна техніка - 1470 (+8) од.

Нагадаємо, в ніч на 1 лютого бійці спецпідрозділу "Group 13” знищили ракетний катер "Івановець” чорноморського флоту рф. Вартість втраченого росіянами корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.